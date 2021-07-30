Фадеев объявил о продаже прав на некоторые музыкальные произведения

Российские музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил своим поклонникам в Instagram о продаже прав на ранее написанные песни для «Серебра», Глюкозы и других исполнителей. Об этом написал сайт News.ru.

«Сегодня прошла очень интересная сделка по продаже всех прав на музыку, образы, креатив и прочее группы Serebro, Glukoza, Total и других. Такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса», — сообщил продюсер.

Загадочный покупатель предпочёл не разглашать свое имя в социальных сетях. Кроме того, Фадеев отметил, что никогда не станет «заниматься артистами». В дальнейшем, он хочет писать музыку и вести занятия в собственной школе.