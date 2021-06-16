Face рассказал о детской мечте стать священником

Российский рэпер Face (Иван Дремин) признался, что в детстве мечтал стать священником или монахом. Музыканту до сих пор нравится православная культура.

После развода мама Ивана Дремина «ударилась» в православие. Женщина начала часто ходить в церковь и брала с собой сыновей. Об этом Face рассказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По признанию музыканту, он тогда был слишком мал, чтобы что-то понимать, но ему нравилось посещать церковь.

«Я помню, что я хотел быть священником. Я раскладывал иконы, садился, читал какой-то акафист, Евангелие — потом шел и причащал деда просфоркой со святой водой. Я хотел действительно в какой-то момент в детстве, мне было лет пять, стать священником, чуть ли не монахом», — рассказал Face.

Иван Дремин отметил, что ему нравится православная культура, все, что связано с религией. Он признался, что таинство «щекочет» его душу. Он рассказал, что ему нравится заходить в храмы различных религий, когда путешествует. Face добавил, что верит в высшую силу, но не в той трактовке, в какой ее преподносят в мировых конфессиях.