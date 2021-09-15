Евтеева объяснила, в чем секрет самобытности работ мультипликатора Норштейна

Сегодня, 15 сентября, исполнилось 80 лет советскому и российскому режиссеру мультипликационного кино, художнику-мультипликатору, лауреату Государственной премии СССР, народному артисту Российской Федерации Юрию Норштейну. Коллеги поздравили его с этой памятной датой. Об этом сообщило РИА ФАН.

Режиссер, художник-аниматор, профессор Санкт-Петербургского Государственного института культуры, кандидат искусствоведения Ирина Евтеева рассказала, что Норштейн сделал огромный вклад в развитие отечественной анимации. Она рассказала, в чем заключается секрет его работ.

«Его картины в придуманной им технологии — плоская марионетка на стеклах — дают ощущение такого живого объема, который вы нигде не увидите. У него персонажи двигаются в совершенно неповторимом соотношении друг с другом и средой, поэтому его фильмы не спутаешь с работами других авторов, пусть и очень хороших», — заявила она.