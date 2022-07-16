Европейцы проигнорировали тур выступавшего против России комика Незлобина

Комик Александр Незлобин отменил тур по Европе из-за низких сборов билетов. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщило издание Ura.ru.

Незлобин отметил, что часть доходов с тура он планировал отдать на благотворительность в поддержку Украины. По его словам, организаторы создали путаницу в коммуникации и не смогли выстроить корректную программу и рекламу выступлений. Кроме того, тур комика оказался не таким востребованным, как он ожидал.

На отмену тура уже пожаловались поклонники Незлобина.

«Вчера купили два билета на ваш концерт в Риге! Они (организаторы — прим. ред.) точно знали, что уже ничего не будет. Еще удивилась, что так много свободных мест. Очевидно, что не собрали нужной суммы и решили отменять», — написала одна из любительниц творчества комика в соцсетях.

Ранее Незлобин публично осудил спецоперацию России на Украине.