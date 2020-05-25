Европейские концерты Ленни Кравица отложили из-за пандемии

Об отложенных концертах Кравиц рассказал на личной странице в Facebook.

«Всем моим друзьям в Европе, из-за COVID-19 и правительственных ограничений мои предстоящие даты Here To Love Tour, к сожалению, откладываются», — заявил он.

По словам артиста, он «с нетерпением ждал» выступлений, однако сейчас нужно позаботиться о безопасности поклонников и команды.

«Более подробная информация впереди, и я надеюсь, что скоро буду там. Мы все едины. Давайте вместе, будем добры и Let Love Rule», — заключил Кравиц.

Предполагалось, что российские выступления певца пройдут 8 июня в Ледовом дворце и 10 июня в «Крокус Сити Холле».