Знаменитости 06 сентября 2023, 17:25 Евгения Медведева ответила поклоннику, как затащить ее в постель Фигуристка Медведева ответила на вопрос, как затащить ее в постель РИА «Новости»

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Фигуристке Евгении Медведевой поступил пикантный вопрос от поклонника. На своей странице в Instagram* спортсменка ответила, как затащить ее в постель.

Фигуристка предложила подписчикам задать ей вопросы. Один из поклонников написал: «Как затащить вас в постель?». Фигуристка не растерялась и иронично отреагировала.

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«Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет», — написала в ответ Медведева.

Накануне 23-летняя спортсменка подтвердила слухи о романе с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Медведева пришла на передачу «Шоу Воли» на ТНТ. Там она рассказала, что на романтических кадрах в ее социальных сетях действительно присутствует Чигирев.

Медведева завершила спортивную карьеру. У спортсменки начались проблемы со спиной, из-за чего она перестала справляться с серьезными физическими нагрузками.

* Instagram — социальная сеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.