Евгения Брик за полгода до смерти лишилась волос и сильно похудела

Евгения Брик в июне прошлого года резко сменила имидж. Актриса заметно похудела и состригла волосы. Поклонники писали ей в соцсетях, что новая стрижка очень идет. Тогда еще никто из них не подозревал, что у Брик онкологическое заболевание, от которого она скончается, написал сайт Teleprogramma.pro.

Почитатели таланта актрисы, в июне 2021 года состригшей свои роскошные волосы, восприняли ее новый образ на ура. Люди оставляли хвалебные комментарии. Брик писали, что она очень красивая, и что новая стрижка ей очень идет.

Многие поклонники отмечали и то, что Брик слишком сильно похудела. Актрису просили остановиться.

В сентябре 2021 года Брик отметила 40-летие. Актриса радовалась этой дате и праздновала юбилей в Италии. В те дни она буквально светилась от счастья.

Смерть актрисы, о которой стало известно 11 февраля, для многих стала настоящим шоком. Брик умерла от онкологического заболевания, о котором знали только самые близкие люди.

Евгения Брик известна по фильмам «Стиляги», «Елки 1914», «Оттепель», «Географ глобус пропил».