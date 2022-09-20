Евгений Стеблов рассказал о работе над спектаклем «Соло для часов с боем» | 360°

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Евгений Стеблов рассказал о работе над спектаклем «Соло для часов с боем»

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Премьера спектакля «Соло для часов с боем» проходит в Театре Моссовета 16 и 21 сентября. Одну из главных ролей — бывшего швейцара Франтишека Абеля — исполняет народный артист России Евгений Стеблов. В разговоре с Teleproramma.pro актер рассказал о работе над спектаклем.

Спектакль повествует об истории одиноких пожилых людей, которые каждую неделю вспоминают свою молодость.

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«В каждой работе для меня главное — тема. Но тема не всегда бывает сформулированной. Я ее просто чувствую. Если тема мне созвучна, отвечает моей внутренней жизни, то мне комфортно существовать. А если тема мне неинтересна, то я и не работаю», — рассказал Стеблов.

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Этот спектакль ранее уже ставился в МХТ имени Чехова. По словам артиста, участники нынешней постановки чувствуют на себе большую ответственность — ведь нужно сделать новый спектакль по-другому, но не хуже.

«И моей главной задачей было сделать так, чтобы не возникало повтора. Но у нас это другой спектакль, насколько он лучше или хуже, мне сложно сказать. Жизнь покажет!» — поделился артист.

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