Евгений Миронов рассказал об отдыхе с сыном

Евгений Миронов нечасто делится подробностями личной жизни. Однако в этот раз артист сделал исключение и дал интервью «7Дней.ru» о том, как провел отпуск с сыном Петей.

Отец и сын решили отправиться в Грецию. По словам актера, после этого отдыха у него возникло ощущение, что ему необходим еще один отпуск.

«Ни секунды покоя», — посмеялся артист.

Все дело в том, что сын Миронова — очень активный ребенок. Актер рассказал, что сын постоянно вовлекал его в свои игры: приходилось и собирать муравьев в банки, и отрабатывать сальто в бассейне. Во время таких трюков актер даже надорвал спину, написали Дни.ру.

Однако об отпуске, проведенном с сыном, Миронов нисколько не жалеет, даже несмотря на полученную травму. Он рассказал, что сын заставил его по-новому взглянуть на привычные вещи.

«Например, он любит фотографировать. Мы сидим на ужине, он говорит: „Пап, дай телефон“. А там на столе стоит свеча, и он снимает ее с верхнего ракурса. Спрашиваю: „А что здесь особенного? Ну, свеча“. Он говорит: „Там в свече отражается небо“. И когда я посмотрел фотографию, в растаявшем воске увидел голубое небо… Это так красиво! Взрослые это не замечают, а дети видят», — поделился актер.