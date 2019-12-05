Евгений Миронов чуть не погиб во время спектакля

Бузова упала на концерте за рубежом. Видео Подробнее

По словам актера, его спас парик. Миронов, находясь на сцене, сильно ударился головой о декорации. Если бы не накладка — все могло закончиться фатально.

«Но сотрясение получил. Пришлось отменить следующий спектакль. Но тот я доиграл как-то плавно», — рассказал актер.

Евгений Миронов — Народный артист России. С 2006 года он руководит Государственным театром Наций, напомнила «Газета.Ru».