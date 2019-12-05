  • Евгений Миронов чуть не погиб во время спектакля

    05 декабря 2019, 19:01

    Александр Кушак

    Актер Евгений Миронов едва не погиб во время спектакля. Актер рассказал о полученной травме, сообщило издание «Стархит».
    Евгений Миронов чуть не погиб во время спектакля

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    По словам актера, его спас парик. Миронов, находясь на сцене, сильно ударился головой о декорации. Если бы не накладка — все могло закончиться фатально.

    «Но сотрясение получил. Пришлось отменить следующий спектакль. Но тот я доиграл как-то плавно», — рассказал актер.

    Евгений Миронов — Народный артист России. С 2006 года он руководит Государственным театром Наций, напомнила «Газета.Ru».