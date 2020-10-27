Event-менеджер объяснил, почему Кабаеву желают видеть на любой вечеринке

Фомин отметил, что появление спортсменки пророчит успех мероприятию. Знаменитость уже много лет не ходит на светские вечеринки и почти пропала из социальной жизни. Как считает специалист, именно эта загадочность вокруг личности Кабаевой вызывает большой интерес.

Лабутен уверен, что появление этой персоны спровоцирует много хайпа. На событие сразу отреагируют СМИ.

«Могу предположить, что этот персонаж мифический, и если персона появится, будет много хайпа, будут выше охваты — какие-то заголовки, эмоции, вопросы, больше интереса к этой личности», — подчеркнул Арчи.

Он заметил, что подобной «аурой» загадочности обладает бизнесмен Павел Дуров. Помимо прочего, ведущий внес в список желанных гостей певицу Земфиру. Не говоря о присутствии на светских мероприятиях, она крайне редко дает собственные концерты. Еще Лабутен вспомнил об исполнителе Максе Корже. Белорусский музыкант избегает публики и общения с прессой.