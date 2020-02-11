Эвелина Бледанс захотела придушить блогера, желавшего смерти ребенку

«Хотела надеть вам на голову мусорный пакет и придушить. Но этот мешок лучше подарю вам. Поскольку вы мусор, будьте в нем! Вы поступили как последнее ничтожество. Это вам с рук не сойдет», — сказала Бледанс, которая тоже воспитывает особенного ребенка, в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Бледанс пригрозила девушке-блогеру прокуратурой за ее публикацию в соцсетях и словах о ребенке.

27-летняя Диана Закутняя, которая тоже принимала участие в съемках, признала свою ошибку, но не выразила особенного сожаления. По словам блогера, это ее страница, и она может публиковать там то, что захочет, ведь «живет в свободной стране».

Закутняя заявила, что напомнила «яжматерям», что мир вертится не только вокруг их детей. Девушка также рассказала, что после видео из аквапарка травят не только ее, но и ее мать.

Диана Закутняя из Нефтеюганска в конце января сняла видео для Instagram, в котором рассказала, что ребенок-инвалид мешает ей отдыхать в аквапарке. По мнению девушки, администрация должна была предупредить ее о неудобствах.