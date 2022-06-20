Эвелина Бледанс рассказала о своем новом мужчине

Телеведущая, актриса и певица Эвелина Бледанс была замужем дважды. Отношения со вторым мужем, режиссером, сценаристом и продюсером Александром Семиным продлились семь лет и завершились в 2017 году. С тех пор звезда не афишировала свою личную жизнь, однако, как Бледанс рассказала в интервью «Дни.ру», не была одинока.

«У меня есть мужчина, и эти пять лет после развода я не была одинокой. Просто я его не афиширую, не рассказываю прессе, хотя мне сулят миллионы, чтобы я пришла на ток-шоу и сообщила всей стране о своем избраннике. А я отказываюсь, потому что масс-медиа легко могут разрушить даже самые идеальные отношения, как разрушили уже мой прежний брак. Поэтому я не хотела бы чтобы это повторилось», — рассказала ведущая.

Она добавила, что со вторым мужем находится в нормальных отношениях. Общий сын любит его и остается с отцом, когда мать в отъезде.

«Запрещать ребенку видеться с одним из родителей глупо — я этого никогда не понимала», — сказала Бледанс.