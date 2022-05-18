Эвелина Бледанс осудила певца Данко, который бросил дочь с ДЦП

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс раскритиковала певца Данко, который оставил свою дочь с ДЦП. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Она призналась, что находится в шоке от поведения своего бывшего друга, поскольку певец всегда был рядом с дочерью.

«Значит, детей строгать ему нетяжело, а когда нужно прокормить этих детей, то что? Особенно когда ребенок родился с особенностями, то ему еще больше необходимы внимание и любовь отца. А он так себя ведет! Вот такие мужчины бывают… Мне даже сложно сейчас назвать этого человека мужчиной. Несмотря на то что я давно знаю Сашу, дружу с ним. Он был хорошим человеком раньше. Что с ним произошло сейчас — это для меня загадка. Он слабак и тряпка, не мужик!» — сказала Бледанс.

Телеведущая заметила, что Данко обязан платить достойные алименты на содержание ребенка, а не 15 тысяч рублей. Она также добавила, что его дочь Агата нуждается в дорогостоящем лечении.

Ранее стало известно, что певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, отказался от общения со своими детьми. Сейчас он живет в Крыму с новой избранницей Марией Силуяновой, у которой есть сын от предыдущих отношений.