Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс объяснила, чем хорош отдых на российских курортах. Она рассказала о своих впечатлениях от поездки на юг страны.

Бледанс отметила, что сама в период летних каникул проехала по нескольким городам и курортам Черноморского побережья. По ее мнению, уровень комфорта и организация отдыха там устроит любого туриста, пишет РИА ФАН.

«Наши курорты не то, что готовы бросить вызов западным конкурентам, — они уже бросают его по полной программе. Я уже побывала в Сочи, в Крыму, теперь отдыхаю в Геленджике. И везде одна картина: отели перегружены, в ресторанах сложно найти место», — рассказала она.

Ведущая подчеркнула, что приезжие получают широкий диапазон предложений. Она заключила, что кухню и развлечения на наших курортах можно найти на любой кошелек.