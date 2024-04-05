05 апреля 2024, 14:26
Эвелина Бледанс назвала Ялту городом счастья
Актриса Эвелина Бледанс назвала родную Ялту городом счастья
Актриса и ведущая Эвелина Бледанс поделилась своими впечатлениями от Ялты. Она рассказала о городе, где выросла, в интервью NEWS.ru.
Она отметила, что за годы город менялся только к лучшему. В Ялте появилось множество новых заведений и интересных мест, особенно в районе набережной. Однако актрису радует, что многое в городе осталось таким же, как в ее юные годы.
Реклама
«Ялта для меня — это город счастья. Весной на улицы начинает выходить огромное количество кошек: они выбрали Ялту, потому что им тут классно», — отметила артистка.
Бледанс отметила, что, гуляя по улицам, можно зарядиться энергией этого места.
Ранее ведущая рассказала о последних съемках с танцором Дмитрием Красиловым в Осетии. Съемочная группа работала на площадке рядом со старинной крепостью, декорированной специально для фильма.
Крым
Россия
Актеры
Реклама
Реклама