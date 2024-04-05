Знаменитости 05 апреля 2024, 14:26 Эвелина Бледанс назвала Ялту городом счастья Актриса Эвелина Бледанс назвала родную Ялту городом счастья РИА «Новости»

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Актриса и ведущая Эвелина Бледанс поделилась своими впечатлениями от Ялты. Она рассказала о городе, где выросла, в интервью NEWS.ru.

Она отметила, что за годы город менялся только к лучшему. В Ялте появилось множество новых заведений и интересных мест, особенно в районе набережной. Однако актрису радует, что многое в городе осталось таким же, как в ее юные годы.

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«Ялта для меня — это город счастья. Весной на улицы начинает выходить огромное количество кошек: они выбрали Ялту, потому что им тут классно», — отметила артистка.

Бледанс отметила, что, гуляя по улицам, можно зарядиться энергией этого места.

Ранее ведущая рассказала о последних съемках с танцором Дмитрием Красиловым в Осетии. Съемочная группа работала на площадке рядом со старинной крепостью, декорированной специально для фильма.