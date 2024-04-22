Знаменитости 22 апреля 2024, 17:47 Эвелина Бледанс начала терять зрение Актриса Бледанс начала терять зрение после поддержки певицы Пугачевой РИА «Новости»

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Актриса Эвелина Бледанс начала терять зрение после поддержки Аллы Пугачевой. Слухи о ее самочувствии она прокомментировала в беседе с mk.ru.

Из-за поддержки певицы Аллы Пугачевой Бледанс столкнулась с жесткой критикой и даже проблемами со здоровьем. Она рассказала о внезапно развившейся аллергии и конъюнктивите.

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Позже актриса сообщила, что отек глаз прошел без антибиотиков, но неприятные ощущения остались. Несмотря на это, Бледанс продолжает работать на сцене, прибегая к помощи дополнительного грима.

«Зрение действительно несколько ухудшилось: врач говорит, что такое случается в моем случае. Но ни о какой слепоте речи не идет. К сожалению, проблемы с глазами я не могу до сих пор решить», — поделилась актриса.

Она предположила, что причиной ухудшения зрения мог стать сглаз от недоброжелателей. Она решила больше не упоминать имя примадонны в общественном пространстве.

«Больше об Алле ничего говорить не буду. Я даже родным пообещала, что не произнесу о ней ни слова», — заявила Бледанс.

Ранее актриса сообщила о смерти своей наркозависимой сестры Дианы. Она узнала о смерти родственницы на гастролях.