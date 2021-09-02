02 сентября 2021, 14:19
Евдокия Германова рассказала, почему ушла из «Табакерки»
Актриса Евдокия Германова покинула театр Олега Табакова после 40 лет работы. В интервью для сайта kp.ru она рассказала, что стало причиной такого решения.
По словам актрисы, у нее было разное видение с новым художественным руководителем «Табакерки» Владимиром Машковым. Актриса не получала новых ролей, а играла только в спектаклях старого репертуара.
«Та направленность, те идеи, которые предложил посттабаковскому театру Володя Машков, очень интересны. Но не совпали со мной. Мы расстались очень хорошо. Жить так дальше — я жду, жду, надеюсь на новую роль, и ничего не происходит - уже было неловко. У меня другой статус», — поделилась артистка.
После ухода она перешла в МХАТ имени Горького, сообщило радио «Комсомольская правда».