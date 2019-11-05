Ева Польна не стала скрывать состояние дочери

Певица Ева Польна дала первый комментарий о своей дочери после сообщений о том, что 14-летняя Эвелин попала в выходные в реанимацию. По словам экс-солистки группы «Гости из будущего», состояние девушки стабилизировалось.

Дочь Евы Польны попала в больницу в критическом состоянии Подробнее

Ева написала в своем Instagram, что некоторые моменты в жизни человек разделяет только со своими близкими. Однако чтобы прекратить поток домыслов в СМИ, Польна решила нарушить молчание.

«… хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей», — заявила певица.Также она поблагодарила всех своих поклонников за поддержку.

По предварительной информации, у подростка случился тяжелейший приступ астмы. В критическом состоянии девушку доставили в одну из частных клиник и поместили в реанимацию.

Отцом Эвелин является певец и бывший солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. Ранее его пиар-директор подтвердил информацию о том, что девочка попала в больницу. Однако от дальнейших комментариев отказался.