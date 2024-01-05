Знаменитости 05 января 2024, 05:40 «Эту мегеру покарал Бог». Разин объяснил проблемы Лолиты после «голой» вечеринки Ивлеевой Продюсер Разин объяснил беды Лолиты после «голой» вечеринки своим проклятием РИА «Новости»

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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, почему Лолите так не везет после «голой» вечеринки. В интервью The Voicemag он заявил, что это связано с ее выступлением в «Крокус Сити Холле» на концерте в память о Юрии Шатунове.

Тогда Разин проклял всех, кто выступал на том мероприятии. Он заявил, что всех артистов ждет смерть и болезни, как это было с самими участниками группы «Ласковый май». На том вечере была и Лолита Милявская.

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Разин напомнил о своих словах, и теперь заявил, что «проклятье» обошло тех, кто там не присутствовал. Например, Дима Билан, по словам продюсера, «творчески спасся».

Выступление Лолиты вырезали их многих новогодних шоу. Она понесла большие репутационные потери.

«А эту мегеру и проститутку Бог покарал, и она творчески умерла. А это, поверьте, страшнее даже, чем физически», — заявил Разин.

Сама Лолита заявил, что 2023 год был замечательным, несмотря ни на что. По словам исполнительницы, она никуда не собирается уезжать из России. Зато планирует убрать квартиру и привыкает быть домохозяйкой.