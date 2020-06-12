    12 июня 2020, 15:15

    «Это же психушка!»: на звезду «Глухаря» напали в супермаркете

    Алена Макаренко

    Посетительница супермаркета напала на актрису Викторию Тарасову из-за того, что та пришла в общественное место без перчаток. Об этом звезда рассказала «СтарХиту».
    «Это же психушка!»: на звезду «Глухаря» напали в супермаркете

    Перед выходом из дома звезда сериала «Глухарь» всегда надевает маску, но перчатки носить не любит.

    «Я не люблю резину. Я ношу с собой антисептик, которым регулярно обрабатываю руки. Считаю, что этого вполне достаточно», — сказала Тарасова.

    В результате одна из посетительниц магазина возмутилась, что актриса не соблюдает перчаточный режим.

    «Передо мной стояла женщина, которой уже пробивали товары. Я заметила, что в некотором отдалении от ее покупок лежат губки для мытья посуды. Я их взяла и переложила поближе. Реакция последовала незамедлительно. Спустя секунду эти губки полетели мне в лицо», — вспомнила Тарасова.

    По ее словам, женщина закричала и даже набросилась на артистку. Посетительница била Тарасову по рукам и требовала ничего не трогать. В ответ звезда поинтересовалась, нормально ли то, что она хватает ее своими руками. Тем более губки были в упаковке, отметила «Вечерняя Москва».

    «Это же психушка!» — добавила Тарасова.