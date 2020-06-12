«Это же психушка!»: на звезду «Глухаря» напали в супермаркете

Перед выходом из дома звезда сериала «Глухарь» всегда надевает маску, но перчатки носить не любит.

«Я не люблю резину. Я ношу с собой антисептик, которым регулярно обрабатываю руки. Считаю, что этого вполне достаточно», — сказала Тарасова.

В результате одна из посетительниц магазина возмутилась, что актриса не соблюдает перчаточный режим.

«Передо мной стояла женщина, которой уже пробивали товары. Я заметила, что в некотором отдалении от ее покупок лежат губки для мытья посуды. Я их взяла и переложила поближе. Реакция последовала незамедлительно. Спустя секунду эти губки полетели мне в лицо», — вспомнила Тарасова.

По ее словам, женщина закричала и даже набросилась на артистку. Посетительница била Тарасову по рукам и требовала ничего не трогать. В ответ звезда поинтересовалась, нормально ли то, что она хватает ее своими руками. Тем более губки были в упаковке, отметила «Вечерняя Москва».

«Это же психушка!» — добавила Тарасова.