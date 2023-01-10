Эксклюзив 10 января 2023, 22:52 «Выдающийся человек». Режиссер Панкратов вспомнил работу с Рязанцевой над «Портретом жены художника» Режиссер Панкратов: сценарист Рязанцева была выдающимся человеком РИА «Новости»

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Режиссер Александр Панкратов назвал сценариста Наталью Рязанцеву выдающимся человеком и мастером своего дела. В беседе с «360» он рассказал о работе с ней над одним из его фильмов.

Профессор ВГИК и сценарист Наталья Рязанцева скончалась в возрасте 83 года сегодня, 10 января. Она написала сценарии к нескольким лентам режиссера и ее бывшего супруга Ильи Авербаха, а также к фильму Киры Муратовой «Долгие проводы». Среди ее работ и сценарий для киноленты Александра Панкратова «Портрет жены художника».

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Режиссер рассказал, что это была большая удача — получить этот сценарий.

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«Она писала сценарий для другого режиссера, а я его взял. Тот отказался, а я прочел сценарий, и он мне понравился, тем более что я хотел сам писать его по повести Нагибина. А он уже написан — готовый. Хороший сценарий. Хорошая работа, она очень много работала [над ним]: переделывала один раз, другой раз, третий раз. Ну очень высокая оценка этой работы», — поделился Панкратов.

Он уверен, что сценарий — это очень трудоемкая работа, и таких хороших мастеров этого дела мало.

«Это выдающийся человек, конечно. Таких сценаристов, как Рязанцева, очень мало», — сказал собеседник «360».