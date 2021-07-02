02 июля 2021, 19:14
«Это все смешно». Соседов — о планах Дайнеко и Сябитовой баллотироваться в Госдуму
Музыкальный критик Сергей Соседов обсудил с порталом News.ru планы телеведущей Розы Сябитовой и певицы Виктории Дайнеко баллотироваться в нижнюю палату российского парламента.
«Роза Сябитова… ну какая она депутатша? И Дайнеко Виктория. Нет, это все смешно», — отметил Соседов.
По его словам, появление в Думе таких людей — это «профанация законодательной власти». Он заметил, что лучше каждому заниматься своим делом. В случае с Сябитовой работать на телевидении, а Дайнеко выступать на сцене.