Музыкальный критик Сергей Соседов обсудил с порталом News.ru планы телеведущей Розы Сябитовой и певицы Виктории Дайнеко баллотироваться в нижнюю палату российского парламента.

«Роза Сябитова… ну какая она депутатша? И Дайнеко Виктория. Нет, это все смешно», — отметил Соседов.

По его словам, появление в Думе таких людей — это «профанация законодательной власти». Он заметил, что лучше каждому заниматься своим делом. В случае с Сябитовой работать на телевидении, а Дайнеко выступать на сцене.