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    02 июля 2021, 19:14

    «Это все смешно». Соседов — о планах Дайнеко и Сябитовой баллотироваться в Госдуму

    Артур Блянихов

    Музыкальный критик Сергей Соседов обсудил с порталом News.ru планы телеведущей Розы Сябитовой и певицы Виктории Дайнеко баллотироваться в нижнюю палату российского парламента.

    «Роза Сябитова… ну какая она депутатша? И Дайнеко Виктория. Нет, это все смешно», — отметил Соседов.

    По его словам, появление в Думе таких людей — это «профанация законодательной власти». Он заметил, что лучше каждому заниматься своим делом. В случае с Сябитовой работать на телевидении, а Дайнеко выступать на сцене.