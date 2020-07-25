«Это все ложь и кошмар»: Валерий Гаркалин ответил на сообщения о своей госпитализации

«Это все ложь и кошмар. Я жив, здоров и счастлив», — приводит агентство слова Гаркалина.

Ранее СМИ сообщили, что актер якобы угодил в больницу с ушибом головы и резаными ранами лица. По данным «Московского комсомольца», он упал в ночь на субботу, 25 июля, возле дома № 6 по 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Случайный прохожий вызвал ему скорую помощь.

В начале февраля Гаркалин попал в больницу с подозрением на пневмонию. Он отдыхал у себя дома, когда началась одышка. Врачи осмотрели актера и настояли на госпитализации.

Валерию Гаркалину 66 лет. Свою кинокарьеру он начал в 1970-х годах. За эти годы актер сыграл почти в сотне фильмов и телесериалов. Самые известные и популярные картины с участием Гаркалина — это «Ширли-Мырли», «Бедная Саша», «Андерсен. Жизнь без любви» и другие.