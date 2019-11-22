«Это внутренний запрос»: «Каста» рассказала о «Нашем гимне России»

Рэп-группа «Каста» в пятницу, 22 ноября, провела пресс-конференцию. Там музыканты рассказали о новой песне «Наш гимн России», которую выпустили в рамках нового альбома «Об изъяне понятно».

Новую песню рэперы опубликовали на своем YouTube-канале 20 ноября. Перед началом лирик-видео они записали обращение к президенту России, где призвали его обратить внимание на новый гимн.

В ходе пресс-конференции музыканты рассказали, что не преследовали никаких политических целей при создании своей версии гимна. Рэперы также отметили, что не ждут на свою песню никакой политической реакции.

«Это внутренний запрос. У нас не было такого серьезного высказывания, хотя сами мы на эти темы говорим часто. Мы подготовились, читали гимны разных стран. Мы хотели такого эффекта, чтобы легко было говорить „это мы“», пояснил участник «Касты» рэпер Влади.

Затем музыканты отошли от темы нового альбома и поздравили своего коллегу — рэпера Басту, который недавно приобрел ростовский футбольный клуб «СКА».

«Рады за Басту, он стал серьезным», — сказали участники «Касты».