Эксклюзив 13 апреля 2023, 13:27 «Это уже не балет». Волочкову шокировало выступление трансгендера на британской сцене Анастасия Волочкова заявила, что против выступлений балерин-трансгендеров на сцене РИА «Новости»

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Балерину Анастасию Волочкову шокировала новость о выступлении трансгендерной женщины на британской сцене. В беседе с «360» артистка заявила, что таким людям не должно быть места в мире искусства.

«То, что вы мне рассказали, повергло меня в серьезнейший шок. Я с большим уважением отношусь к своей профессии, верна ей до сих пор. Считаю, что такой кошмар происходит», — сказала Волочкова.

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Она напомнила, что долгое время работала в Большом театре и видела многое.

«Сколько я видела педерастии, а получается, что все они и пробиваются», — подчеркнула балерина.

Потому что эта тусовка очень сильно заполонила мир. Вот почему уже искусство, как говорится, изживает себя. Безусловно, геями были творческие люди — художники, поэты, дизайнеры. Но если мы берем в интеллигентном формате и восприятии, то это настолько тонко. А когда это пошло и грубо, это уже не балет. Этому не должно быть места в мире искусства. Анастасия Волочкова балерина

Волочкова напомнила, что в свое время работала в Лондоне и выступала в Альберт-Холле. По ее словам, в труппе были разные люди, но никто никогда «не мерился своими половыми органами — только искусством».

«Зачем вы лезете на сцену и позорите искусство тем, что делаете. Это некрасиво, это противно, пошло. Не имеет отношения к искусству», — заключила она.

Кадры с репетиции балерины-трансгендера Софи Ребекки разлетелись по Сети. По данным РЕН ТВ, в прошлом танцовщица была водителем грузовика и специалистом по IT.

В 2017 году Ребекка поняла, что хотела всегда быть женщиной и балериной. В итоге трансгендера взяли в Королевскую академию балета. Теперь Софи Ребекка выступает на сцене, а люди в соцсетях обсуждают, насколько она профпригодна для такого вида искусства.