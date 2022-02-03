«Это уже чудовищная история» Комментатор Губерниев рассказал, как берут тест на коронавирус в Китае

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что в Китае тесты на коронавирус очень болезненны. Об этом сообщил Life.ru.

Он отметил, что та же самая проблема была в Германии.

«Тесты в Китае — это уже чудовищная история. Я думал, что самое чудовищное — в Германии, когда тебе залезают в нос ну вплоть до головного мозга иногда, это было на лыжах в прошлом году на чемпионате мира», — рассказал он.

Губерниев уточнил, что в Китае тесты делаются еще жестче и даже могут быть кровотечения из носа.