Знаменитости 14 декабря 2023, 02:39 «Это ужасно». Светлана Разина раскритиковала исполнение Shaman и Полины Гагариной Экс-солистка «Миража» Разина заявила, что не может слушать Shaman и Гагарину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина раскритиковала вокал Полины Гагариной и Ярослава Дронина, известного как Shaman. Певица в интервью RTVI «Легенда» призналась, что не может слушать надрывное исполнение.

«Shaman — это ужасно совершенно. Прости Господи, что я так говорю, но не нравится мне», — поделилась Разина.

Реклама

Она заявила, что ей больше импонирует исполнение Инстасамки, нежели Полины Гагариной. Разина отметила, что выросла в музыкальной культуре, где было принято мягкое пение. Для примера она исполнила композицию «Эта ночь» из репертуара «Миража».

«Я просто не могу слушать, у меня внутри все переворачивается, выворачивается наизнанку», — добавила певица.

Творчество Shaman ранее оценила российская исполнительница Любовь Успенская. Она отметила, что певцу еще надо дорасти до звания легенды отечественной эстрады.