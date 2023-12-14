14 декабря 2023, 02:39
«Это ужасно». Светлана Разина раскритиковала исполнение Shaman и Полины Гагариной
Экс-солистка «Миража» Разина заявила, что не может слушать Shaman и Гагарину
Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина раскритиковала вокал Полины Гагариной и Ярослава Дронина, известного как Shaman. Певица в интервью RTVI «Легенда» призналась, что не может слушать надрывное исполнение.
«Shaman — это ужасно совершенно. Прости Господи, что я так говорю, но не нравится мне», — поделилась Разина.
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Она заявила, что ей больше импонирует исполнение Инстасамки, нежели Полины Гагариной. Разина отметила, что выросла в музыкальной культуре, где было принято мягкое пение. Для примера она исполнила композицию «Эта ночь» из репертуара «Миража».
«Я просто не могу слушать, у меня внутри все переворачивается, выворачивается наизнанку», — добавила певица.
Творчество Shaman ранее оценила российская исполнительница Любовь Успенская. Она отметила, что певцу еще надо дорасти до звания легенды отечественной эстрады.
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