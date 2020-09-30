«Это только начало». Баста похудел на 16 кг

Артист взялся за свою фигуру и уже сбросил 16 килограммов. Он опубликовал новый снимок в своем профиле Instagram, где видно результаты его упорного труда.

«-16 кг)))Весил 122.Сейчас 106))).Это только начало)», — подписал фотографию рэпер.

Поклонники Басты в большинстве своем поддержали энтузиазм исполнителя, расхвалив его в комментариях.

«Здорово! Минус 10 лет налицо!», «Вась, не узнать!», «Это очень круто. Лучший», — восхищаются фанаты.

Артист пытался похудеть еще два года назад. Тогда он сбросил 15 килограммов и планировал попрощаться еще с пятью. Но затем «сорвался».

Поклонники подчеркнули, что Вакуленко и раньше был в отличной форме.

«Самое главное не переборщи, а то затягивает. Ты крепкий мужчина, красавец», — считают фолловеры.