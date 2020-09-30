30 сентября 2020, 11:27
«Это только начало». Баста похудел на 16 кг
Василий Вакуленко, более известный как Баста, рэпер из Ростова, достиг первого успеха в борьбе с лишними килограммами. Певец продемонстрировал впечатляющий результат похудения. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Артист взялся за свою фигуру и уже сбросил 16 килограммов. Он опубликовал новый снимок в своем профиле Instagram, где видно результаты его упорного труда.
«-16 кг)))Весил 122.Сейчас 106))).Это только начало)», — подписал фотографию рэпер.
Поклонники Басты в большинстве своем поддержали энтузиазм исполнителя, расхвалив его в комментариях.
«Здорово! Минус 10 лет налицо!», «Вась, не узнать!», «Это очень круто. Лучший», — восхищаются фанаты.
Артист пытался похудеть еще два года назад. Тогда он сбросил 15 килограммов и планировал попрощаться еще с пятью. Но затем «сорвался».
Поклонники подчеркнули, что Вакуленко и раньше был в отличной форме.
«Самое главное не переборщи, а то затягивает. Ты крепкий мужчина, красавец», — считают фолловеры.