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    30 июля 2022, 16:13

    «Это свежо». Собчак высказалась о стихах Баскова в свой адрес

    Ксения Собчак ответила на оскорбления со стороны Николая Баскова

    Александр Иванов

    Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на стихотворение Николая Баскова, в котором он косвенно оскорбил ее. В своем Telegram-канале журналистка отметила, что ждет новых произведений певца.

    «Это свежо». Собчак высказалась о стихах Баскова в свой адрес

    «Что сказать про стихотворный дебют Николая Баскова? Рифма „кляча — собчачье“ — это свежо. Обошлось без „Дом 2“ и на том спасибо. Жду от него развития таланта в этом направлении и новые стихи с какой-нибудь затейливой рифмой», — написала Ксения Собчак. Публикацию она сопроводила скриншотом со строчками певца.

    Накануне Николай Басков в своем Telegram-канале раскритиковал Собчак в стихотворной форме. «Сколько будем терпеть эту клячу, ту, что душит песни народные. Мерзко ползает что-то Собчачье по культурному телу Родины», — написал он.

    В начале июля комик Нурлан Сабуров оскорбил Ксению Собчак во время выступления в Балашихе. Он назвал телеведущую «лошадью».