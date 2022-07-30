«Это свежо». Собчак высказалась о стихах Баскова в свой адрес

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на стихотворение Николая Баскова, в котором он косвенно оскорбил ее. В своем Telegram-канале журналистка отметила, что ждет новых произведений певца.

«Что сказать про стихотворный дебют Николая Баскова? Рифма „кляча — собчачье“ — это свежо. Обошлось без „Дом 2“ и на том спасибо. Жду от него развития таланта в этом направлении и новые стихи с какой-нибудь затейливой рифмой», — написала Ксения Собчак. Публикацию она сопроводила скриншотом со строчками певца.

Накануне Николай Басков в своем Telegram-канале раскритиковал Собчак в стихотворной форме. «Сколько будем терпеть эту клячу, ту, что душит песни народные. Мерзко ползает что-то Собчачье по культурному телу Родины», — написал он.

В начале июля комик Нурлан Сабуров оскорбил Ксению Собчак во время выступления в Балашихе. Он назвал телеведущую «лошадью».