Знаменитости 20 июля 2023, 20:59 «Это сведение счетов». Иосиф Пригожин — о санкциях Канады Иосиф Пригожин заявил, что санкции Канады противоречат принципам демократии

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Продюсер Иосиф Пригожин назвал санкции Канады сведением счетов с творческими людьми. Об этом он заявил в интервью RT.

«Ну ввели и ввели. Что теперь я могу сделать? Им ничего не остается делать, как сводить счеты с людьми, имеющими отношение к творчеству», — отреагировал на новость об ограничениях Пригожин.

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По его словам, решение канадских властей не соответствует принципам демократии.

«Самый главный лозунг и формула демократии — запрещать въезжать или выезжать, путешествовать? Как раз то, о чем гласит демократия: свобода передвижений, свобода мнения, свобода мысли», — заявил продюсер.

В четверг, 20 июля, власти Канады ввели новые санкции против России. На этот раз в санкционный список попали деятели культуры. Среди них — режиссер Никита Михалков, актер Иван Охлобыстин, певец Филипп Киркоров, рэпер Тимати, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.