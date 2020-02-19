Обладательница «Грэмми», певица Билли Айлиш, призналась, что была в шоке от количества хейтеров в ее Instagram. В какой-то момент они ее так достали, что она просто перестала читать комментарии под своими постами.

«Это разрушало мою жизнь. Странно, чем круче ты что-то делаешь, тем больше людей ненавидят тебя», — рассказала американская исполнительница в интервью телеведущей Луизе Минчин.

Айлиш сказала, что для многих булинг (травля) в интернете, это забавно.

За экранами своих мониторов многие становятся чересчур смелыми, добавил ее брат, композитор Финнеас О’Коннелл.

Певица призналась, что сейчас считает странным, что вообще читала комментарии в соцсетях. Но тут же отметила, что делала это ради своих фанатов, так как не все они — тролли.

Ранее Билли Айлиш в своем Instagram высмеяла пранкеров, которые выдают себя за нее, и попросила их перестать это делать.