«Это пытка!»: Стоянов рассказал о главной сложности при участии в шоу «Маска»

Российский артист Юрий Стоянов стал участником телевизионного костюмированного шоу «Маска». Он рассказал, что было самым непростым при выступлении в костюме банана, написал сайт «Собеседник».

Артист был очень близок к победе, однако в последнем выпуске судьи решили выгнать его из проекта. Они были уверены, что под маской скрывался певец Александр Буйнов, и сильно удивились, когда поняли, что обознались. Стоянов вспомнил, что петь в громоздком костюме было крайне сложно, сообщило ИА «Невские новости».

«Ужасно просто. В самом костюме — нормально. А вот маска — очень тяжелая. Там еще рот находился на уровне моих глаз. Через​ несколько минут уже становится тяжело. Это пытка!», — подчеркнул актер.

Он уточнил, что, находясь в костюме, дышал своей же углекислотой. Юрий Стоянов признался, что чувствовал настоящее облегчение, когда снимал маску.