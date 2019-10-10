«Это просто не пойми что»: Солнцев раскритиковал шоу Бузовой и Батрутдинова

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов запустили новое шоу «План Б», в рамках которого оба должны за короткое время найти свою вторую половинку. Если знаменитостям это сделать не удастся, им придется жениться друг на друге.

«Я считаю, что это будет какое-то говно с небольшим рейтингом, что, в принципе, в последнее время и выдает Бузова. У нее сейчас нет никакого рейтинга. Она не дает рейтинга телеканалу, она не дает рейтинга „Дому-2“», — резко высказался Рустам Солнцев.

По его мнению, народу необходимы новые интересные герои. Шоумен также уверен, что зрители заметят наигранные чувства участников телепроекта.

«Народ нуждается в новых лицах, а тут и обсуждать нечего. Батрутдинов — это просто не пойми что. Цифры показывают отсутствие интереса к Бузовой и к тому, что делает Батрутдинов. Хоть он перекачается и обколется стероидами — это вообще уже никого не волнует. Народ считывает фальшь. Они видят, что им нужна нажива! У меня любое видео на канале набирает больше просмотров, чем «Дом-2», — заключил Рустам Солнцев.