«Это проблемы белых». Бэнкси посвятил картину митингам в США

Известный художник Бэнкси опубликовал свою новую работу. Он посвятил ее протестам в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Картину художник опубликовал на своей странице в Instagram.

На картине Бэнкси изобразил траурный портрет с черной фигурой. Лица у нарисованного человека нет, видны только белые точки глаз. Рядом с ним лежат начинающие увядать цветы и несколько потухших свечей. Портрет прислонен к стене, на которой висит американский флаг. Его нижний угол загорелся от единственной горящей свечи.

В подписи к посту художник рассказал, что сначала был уверен в необходимости молчать и слушать, как афроамериканцы высказываются об этой проблеме. Однако в конце концов Бэнкси осознал, что это «не их проблема, а его».

Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы Бэнкси.

Художник сравнил отношение к темнокожим в обществе с ситуацией, когда неисправная труба одного из жильцов верхних этажей топит всех соседей снизу.

«Эта неправильная система делает их жизнь страданием, но чинить (трубы — прим. ред.) — это не их задача. Никто не пустит их в квартиры сверху», — подчеркнул Бэнкси.

Он уверен — белые люди должны понять, что это их проблемы, иначе кому-то придется «подняться наверх и выбить дверь».

Массовые протесты и беспорядки начались в Америке после гибели темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Его придушил один из полицейских во время задержания — никто из коллег не остановил его. Не помогли и просьбы мужчины, который несколько раз говорил, что не может дышать, а также призывы очевидцев.