Знаменитости 12 марта 2024, 17:44 «Это предатели». Дукалис предложил казнить спонсирующих ВСУ звезд Актер Селин предложил приговаривать к смертной казни спонсирующих ВСУ звезд Photoagency Interpress / Global Look Press

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Известный российский актер и заслуженный артист Сергей Селин предложил, как поступать с звездами, которые уехали из страны и начали помогать ВСУ. По его словам, таких людей в других точках мира давно бы наказали при помощи смертной казни. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

Звезда «Улиц разбитых фонарей», который придерживается патриотических взглядов, заявил, что отрицательно относится к отечественным знаменитостям, которые плохо говорят о России. Он высказался, что они не заслуживают прощения и их необходимо судить.

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В частности, он назвал имена Бориса Гребенщикова* и Андрея Макаревича*, которые не скрывают, что переводят деньги для армии Украины. Макаревич живет в Израиле, а Гребенщиков давно переехал в Великобританию.

«Это предатели, получается. С которыми всю жизнь каждая страна мира разбирается по-своему, а кое-где, на кого эти ребята работают, на электрический стул сажают. Электрический стул. Или смертельные инъекции», — объяснил Селин.

Актер также уточнил, что не он придумал эти факты: если бы российские звезды были гражданами США и так бы поступили со страной, то их бы однозначно ждала смертная казнь.

Ранее Селин объяснил, почему некоторые звезды считают Россию злом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.