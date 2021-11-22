«Это по-человечески больно». Журавлев назвал Нину Русланову палочкой-выручалочкой для молодых актеров

Уход Нины Руслановой из жизни — это большая боль. В работе она была для молодых актеров палочкой-выручалочкой, так как поднимала планку до своего уровня, поделился с «360» своими эмоциями после смерти Нины Ивановны актер Анатолий Журавлев.

Журавлев отметил, что ему довелось играть вместе с Руслановой в театре и сниматься в кино.

«Великая актриса, родная наша мать. <…> Это по-человечески больно, потому что Нина — она и [как] мать, и как воспитатель, и как наставник, и как педагог. Как палочка-выручалочка была у нас на площадке, понимаете? Она старалась, чтобы мы — молодые, условно говоря, по сравнению с ней актеры — соответствовали ее планке. Она поднимала ее», — рассказал Журавлев.

Он добавил, что смерть Руслановой — это тяжелейшая утрата для российского искусства. По словам Журавлева, ушедшая актриса была требовательна не только к своим молодым коллегам, но и к себе. Актер отметил, что его любимые работы Руслановой в кино — это роли в фильмах «Завтра была война» и «Тени исчезают в полдень».

Нина Русланова умерла на 76-м году жизни 21 ноября. По сообщению СМИ, накануне ее экстренно привезли в больницу после инсульта в тяжелом состоянии.