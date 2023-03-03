Знаменитости 03 марта 2023, 03:22 «Это плод ее поступков». Проклова высказалась об отмене спектакля с Хаматовой Проклова посоветовала Хаматовой выступать дома после отмены ее спектакля в Риге РИА «Новости»

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Елена Проклова прокомментировала отмену спектакля с Чулпан Хаматовой в Риге. Артистка в интервью Woman.ru назвала случившееся «плодом» поступков ее коллеги.

Речь идет о постановке «Старосветские помещики», которая должна была состояться на сцене Нового Рижского театра. Спектакль отменили, несмотря на то, что Хаматова репетировала роль на украинском, латышском и русском языках. Режиссер театра сообщил, что в таком виде, какая она есть, постановку показывать нельзя.

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Проклова заявила, что не будет жалеть Хаматову. По мнению актрисы, ее коллега вовсе не находится в сложной жизненной ситуации.

«Эту ситуацию она создала себе сама. Все, что у нее сейчас есть, — это плод ее поступков, так и только так. Ей некого упрекать», — считает Проклова.

Она отметила, что Хаматова — талантливая актриса, и ей стоило бы остаться в России, где ее любили и уважали. Но с отменой спектакля в Латвии карьера Хаматовой не закончилась.

«Не стоит думать, что на этом ее карьера там завершилась и она больше не выйдет на сцену в Европе. Хаматова — талантливая актриса, актерская неудача не должна ее удивлять. Просто играть нужно для своей публики, у себя дома, где тебя понимают!» — заключила актриса.

В ноябре 2022 года Чулпан Хаматова стала лауреатом премии театральных работников «Ночь лицедеев» в Латвии в номинации «Актриса года». Ей вручили награду за участие в моноспектакле под названием Post Scriptum Нового Рижского театра.