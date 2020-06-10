«У нас были очень близкие дружеские отношения, и для нас это огромная потеря. Он много номеров нам написал. И планы у нас были большие», — признался артист.

По его словам, сатирик был добрейшим и интеллигентнейшим человеком, который обладал колоссальным чувством юмора. Моисеенко добавил, что Трушкин писал настоящую драматургию, которую всегда было интересно играть.

«Я передаю соболезнования всем родным, близким и коллегам», — заключил артист.