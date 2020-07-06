06 июля 2020, 10:47
«Это очень печально»: Градский прокомментировал смерть Эннио Марриконе
Российский композитор Александр Градский поделился с ИА Nаtiоn Nеws сожалениями о смерти легендарного итальянского композитора Эннио Морриконе.
Артист назвал грустную новость — колоссальной утратой. Это потеря не только для музыкального сообщества, но и всего мира.
«Морриконе был идеальный человек. Его уход из жизни — это очень печально», — прокомментировал Александр Градский.
Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался 6 июля утром. Смерть наступила от осложнений после перелома бедра.