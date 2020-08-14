«Довольно трудно объяснить, что со мной происходит во время съемок. Слушаю и думаю: „А я-то могу этому человеку помочь? Могу ли я соответствовать ему как учитель?“ Это очень большая ответственность», — поделился артист.

По его словам, когда человек прожил много лет и понимает, какой у него стиль, то его ни в коем случае нельзя ломать. Важно найти в нем зерно и развивать, подбирая произведения, которое раскроет исполнителя. По этой причине детей учить гораздо легче.

«Так что основная работа начнется, только когда соберется команда», — подытожил Сукачев.

Сайт «Аргументы и факты» добавил, что кроме Сукачева наставниками нового сезона станут Тамара Гвердцители, Елена Ваенга и Лев Лещенко. Вести шоу будет его бессменный ведущий Дмитрий Нагиев.

Ранее журналист Александр Кушнир рассказал, что готовится к выходу редкая запись живого выступления группы «Зоопарк» на презентации картины «АССА» весной 1988 года в ДК МЭЛЗ.