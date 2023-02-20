Эксклюзив 20 февраля 2023, 17:21 Нестрашный симптом на страшном фоне. Врач дал прогноз по состоянию Костомарова Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Костомарова РИА «Новости»

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У находящегося в больнице фигуриста Романа Костомарова может быть атеросклероз, рассказал «360» врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Казанского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов. По его словам, такие осложнения неопасны, а вот наличие гангрены действительно говорит о тяжелом состоянии спортсмена.

Специалист отметил, что рассуждать о здоровье фигуриста без всей информации достаточно сложно. Гайфутдинов добавил, что большую опасность представляют собой перенесенная Костомаровым тяжелая пневмония и развившаяся на ее фоне гангрена. Если же говорить об обнаруженном очаге забитых сосудов мозга, то это не столь опасно.

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«Атеросклеротическая бляшка — это неопасно. Он все-таки не молодой, не 18-летний, 46 лет. Чем забит? Надо прояснить. <…> Атеросклероз — это не страшно. Если же это в рамках тяжелого течения пневмонии <…> это, конечно, тяжелое осложнение, которое требует особых видов лечения. Будем надеяться, что выкарабкается», — подчеркнул собеседник «360».

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Днем 20 февраля появилась информация о том, что Роману Костомарову диагностировали нарушение работы сосудов головного мозга. Сейчас спортсмен приходит в себя после перенесенных операций.