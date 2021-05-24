«Это не вредность, не лень»: Шепелев поделился трудностями в воспитании сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев в новой публикации своего Instаgrаm-аккаунта поделился трудностями в воспитании общего с певицей Жанной Фриске сына Платона, написал сайт «Дни.ру».

Шепелев выставил снимок с мальчиком. На фото ребенок стоит с питомцем на руках и смотрит в окно. По словам ведущего, иногда он расстраивается из-за непослушания Платона, но понимает, что его действия ненарочны.

«И молчание в ответ на мои строгие замечания — это не вредность, не лень, это его мир. „Папа, я все слышу. Извини, что не отвечаю, я просто задумался“. И я смягчаюсь. Я так рад за него. Наслаждайся! Я буду рядом, когда ты вернешься, чтобы обнять тебя. А еще напомнить, что тебя ждет домашка. В последний раз! Шучу», — трогательно подписал пост Дмитрий.

Сейчас телеведущий воспитывает еще одного ребенка — Тихона. Мамой малыша является возлюбленная шоумена Екатерина Тулупова. В 2016 году молодых людей познакомили их дети, ходившие в один детсад. У Екатерины есть дочка от бывшего избранника.

Ранее Борис Корчевников встретился с отцом покойной Жанны Фриске. Ведущий был частым гостем в семье певицы. Он рассказал, что очень переживал из-за ее болезни и смерти. Мужчина старался искренне поддержать своих друзей.