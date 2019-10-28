«Это не самоубийство»: Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая

Дженест погиб в районе Плато-Мон-Рояль в Монреале днем 1 августа 2018 года, сказано в отчете.

Коронер Мелисса Ганьон (Mélissa Gagnon) заключила, что причиной смерти Дженеста стала травма головы, полученная в результате падения с высоты.

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Согласно отчету Ганьон, у мужчины были проблемы с психическим здоровьем, и он обращался за лечением. На момент смерти Дженесту было 32 года.

Из материала также следует, что канадский художник и модель был «счастлив в недели, предшествовавшие его смерти», а также обручился незадолго до своей кончины.

По словам его друзей, которые приводятся в отчете, Дженест был вдохновлен новыми художественными проектами. В сообщении также говорится, что на момент своей гибели Дженест был пьян.

Как показал токсикологический анализ, уровень алкоголя в крови погибшего в три раза превышал допустимый уровень при вождении автомобиля.

«После анализа, учитывая, что расследование не выявило четкого и недвусмысленного намерения покончить с жизнью со стороны мистера Дженеста, я не могу утверждать, что смерть была самоубийством», — приводит CBC выдержку из доклада коронера.

В 2011 году Дженест, который полностью покрыт татуировками, снялся в клипе певицы Lady Gaga на песню Born This Way, после этого он принимал участия как модель во многих показах дизайнеров. Первоначальной версией смерти модели и художника было самоубийство.