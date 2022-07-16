facebook_pixel
    16 июля 2022, 14:13

    «Это не просто ложь — это отвратительно». Адвокат эмоционально отверг вину Рики Мартина

    Адвокат Рики Мартина заявил: что артист не насиловал прлемянника

    Александр Иванов

    Певца Рики Мартина заподозрили в физическом и психологическом насилии над племянником Деннисом Адилем Санчесом. Адвокат артиста Марти Сингер отверг обвинения. Его слова процитировало издание The New York Post.

    «Это не просто ложь — это отвратительно». Адвокат эмоционально отверг вину Рики Мартина

    «У Рики Мартина никогда не было сексуальных или романтических отношений с племянником. Это не просто ложь — это отвратительно», — заявил он.

    Сингер заявил, что у стороны обвинения не только богатая фантазия, но и серьезные психические проблемы.

    На данный момент против Мартина действует запретительный ордер. Первое судебное заседание по этому делу пройдет 21 июля в Пуэрто-Рико.

    Племянник Мартина заявил, что певец в течение семи месяцев удерживал его, изводя психологическим и сексуальным насилием. В случае, если правоохранители признают вину Мартина, ему грозит до 50 лет тюрьмы. Интересы артиста отстаивает целая команда юристов.

    «Мы уверены, что когда в этом вопросе станут известны истинные факты, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан», — сказали они.