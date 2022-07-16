Певца Рики Мартина заподозрили в физическом и психологическом насилии над племянником Деннисом Адилем Санчесом. Адвокат артиста Марти Сингер отверг обвинения. Его слова процитировало издание The New York Post.

«У Рики Мартина никогда не было сексуальных или романтических отношений с племянником. Это не просто ложь — это отвратительно», — заявил он.

Сингер заявил, что у стороны обвинения не только богатая фантазия, но и серьезные психические проблемы.

На данный момент против Мартина действует запретительный ордер. Первое судебное заседание по этому делу пройдет 21 июля в Пуэрто-Рико.

Племянник Мартина заявил, что певец в течение семи месяцев удерживал его, изводя психологическим и сексуальным насилием. В случае, если правоохранители признают вину Мартина, ему грозит до 50 лет тюрьмы. Интересы артиста отстаивает целая команда юристов.

«Мы уверены, что когда в этом вопросе станут известны истинные факты, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан», — сказали они.