«Это не новость». Менеджер МакSим опровергла выход певицы из комы

Певица МакSим (Марина Абросимова) по-прежнему остается в тяжелом состоянии, говорить о ее выводе из медикаментозной комы пока преждевременно. Об этом «360» сообщила представитель исполнительницы Яна Богушевская.

Улучшения у МакSим действительно есть, но тяжелый этап пока не пройден. Артистка все еще находится в тяжелом состоянии. Богушевская объяснила, что врачи периодически выводят певицу из медикаментозного сна.

«Иногда Марина в сознании, иногда ее снова погружают в медикаментозный сон. Это не новость сегодняшнего дня», — сказала менеджер певицы.

В понедельник Telegram-канал Mash сообщил, что певица МакSим якобы пришла в сознание. Утверждалось, что Абросимову перевели на вспомогательную вентиляцию легких.

Представитель артистки Маргарита Соколова ранее сообщила, что состояние МакSим постепенно улучшается.

МакSим госпитализировали в июне. Ей стало плохо после концерта в Казани, на котором она выступала с температурой 39 градусов. Коронавирус у артистки не выявляли, хотя тесты проводили неоднократно. Все это время она находится в состоянии искусственной комы.