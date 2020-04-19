«Это не крот! Это не в рот!». Бари Алибасов вместе с сыном запустили производство антисептика

Продюсер Бари Алибасов вместе со своим сыном Бари-младшим наладили собственное производство антисептика. Слоган нового продукта: «Это не крот! Это не в рот!». Об этом сообщил PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин.

Алибасовы выпустили первую партию антисептика собственного приготовления под названием «Antiseptikum».

В производстве антисептика нет ничего сложного, признается Алибасов-старший. По его словам, нужно только смешать разные ингредиенты в нужном соотношении. Отмечается, что Алибасовы лично принимают участие в процессе изготовления товара, поэтому они гарантируют качество своей продукции. В подтверждении этих слов первый «экземпляр» продукции Алибасов-старший вручил своей супруге, Лидии Федосеевой-Шукшиной.

По словам Алибасова-младшего, пандемия коронавируса серьезно отразилась на финансовом состоянии семьи. Он был вынужден отменить все лекции, а его Алибасов-старший, который является продюсером группы «На-На», потерял прибыль от 34 концертов. Выступления уже были анонсированы, но не состоялись из-за сложившейся ситуации.

«Нашли выход, запустили свою линейку антисептического средства объемом один и четыре литра. На этикетке нарисован я — в образе Бэтмена, который летит на помощь россиянам. Покупателей много, отгружаем несколько крупных оптовых поставок», — заявил Алибасов-младший.

4 июня 2019 года появилась информация, что Бари Алибасов случайно выпил «Крот», перепутав его с напитком. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Из больницы продюсера выписали 17 июня. 8 августа он обратился в суд, обвиняя производителя и продавца «Крота» в том, что упаковка химического средства не соответствует нормам безопасности. Однако Пресненский суд Москвы принял решение отказать Бари Алибасову в возмещении ущерба на сумму 100 миллионов рублей.