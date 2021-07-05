«Это настоящее народное искусство» Иван Краско поделился воспоминаниями о Меньшове

Советский и российский режиссер Владимир Меньшов ушел из жизни сегодня, 5 июня. Причиной смерти артиста стали последствия коронавирусной инфекции. Он умер на 82-м году жизни. Народный артист России Иван Краско поделился воспоминаниями о режиссере. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Краско являлся коллегой Владимира Меньшово по картине «Снегурочка». Он заявил, что во время съемок многое узнал об артисте. Краско назвал режиссера нормальным, адекватным человеком, «без всяких выкрутасов».

Краско сравнил коронавирусную инфекцию с чумой и отметил, что болезнь уносит жизни многих хороших людей. Актер назвал Меньшова по-настоящему народным художником.

«Володя действительно был народным артистом, народным художником. „Москва слезам не верит“, „Любовь и голуби“ — прекрасные народные картины. Это настоящее народное искусство. Сейчас чума пришла на этот мир, столько хороших и любимых людей уносит», — заявил Краско.

По данным издания, Владимир Меньшов заразился коронавирусом 26 июня. Медики отмечали, что болезнь проходит в легкой форме. Информация о дате и месте похорон артиста пока не поступала.