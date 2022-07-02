«Это наш Чебурашка. Он такой же добрый». Режиссер Наумов поделился воспоминаниями о Шварцмане

Художник-мультипликатор Леонид Шварцман был очень неконфликтным человеком. Режиссер-мультипликатор Владимир Наумов заявил «360», что по характеру Шварцман был очень похож на Чебурашку, образ которого создал.

Редко в творческой среде обходится без трений между авторами. Но Шварцман отличался тем, что никогда ни с кем не конфликтовал.

«Шварцман был уникальным человеком. Он за всю свою жизнь ни с кем не поссорился. Чем отличается любое творческое сообщество — там всегда появляются трения между авторами. А он, как автор-художник наших самых любимых произведений, сохранил равноудаленные, с другой стороны, доброжелательные отношения с нашими коллегами», — сказал Наумов.

Режиссер отметил, что по характеру Шварцман был очень похож на Чебурашку. Такой же добрый и открытый.

«Это наш Чебурашка. Характер Чебурашки — это точно Леонид Шварцман. Один в один. Его характер, его поведение. Внешность диаметрально противоположная, а характер — как будто с него был. Это был единственный человек из всех авторов, который нигде не попытался вставить свои права. Он такой же добрый, такой же открытый. С такими же наивными глазами, как Чебурашка», — поделился своими воспоминаниями Наумов.

О смерти Леонида Шварцмана стало известно в субботу, 2 июля. Ему был 101 год. За свою жизнь он успел принять участие в работе над более чем 60 мультфильмами.