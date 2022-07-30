«Это круто». Основатель «Агаты Кристи» объяснил, почему решил идти в депутаты

Основатель группы «Агата Кристи» и ее бывший фронтмен Вадим Самойлов объяснил, почему решил баллотироваться в депутаты. В своем Telegram-канале он заявил, что настало время объединиться для того, чтобы сделать страну лучше.

Музыкант запланировал избраться депутатом в Асбесте Свердловской области. Свой выбор он объяснил тем, что это его родной город.

«Все клопы, которые пристраиваются к власти <…> занимаются набиванием карманов должны исчезнуть», — отметил Самойлов. Он добавил, что власть должна служить народу, поэтому настало время перетряхнуть ее «в правильном понимании».

Ранее стало известно, что Самойлов выдвинет свою кандидатуру в статусе самовыдвиженца. В органы представительной власти Асбеста будет баллотироваться 81 человек, сообщил «Коммерсант».

Политические разногласия с братом стали причиной распада группы «Агата Кристи», заявил музыкант Глеб Самойлов. Коллектив распался в 2010 году.